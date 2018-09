Uitgedunde sluitingswedstrijden

Door de voorspellingen van erbarmelijk weer koos een groot deel van de inschrijvers voor de sluitingswedstrijden van de KWS zaterdag en vandaag op het Sneekermeer vooraf al eieren voor zijn geld. Diegenen die er wel waren bleven vandaag aan de wal omdat er geen wind was.

Van de 23 ingeschreven stuurlieden in de Pampusklasse waren er slechts zes die zaterdag twee wedstrijden voeren. Denny en vader Jaap Röfekamp uit Sneek waren in de 33 de beste met een tweede en een eerste plaats.

Ook in de andere klassen begrijpelijkerwijs magere deelnemersvelden. Harry Amsterdam uit Sneek hield in Regenboog 141 zijn drie concurrenten achter zich. Arjen Kort en Marlies Oost zeilden tegen vier concurrenten twee keer naar de eerste plaats in de Zestienkwadraat.

Overige eerste prijswinnaars: Twaalfvoetsjol: Hero Nieveen, Indijk en Robert Foekema; 2.4: Ferny Bakhuizen, Sneek; Flits A: Imme Rijk, Scharnegoutum en Margot Bijlsma; Flits B: Petra de Vos, Joure en Rimke Roodenburg; Flits C: Pieter Huizer, Sneek en Bjarne Hoekstra; Olympiajol: Ale Bok, Sneek; Schakel: Gerrit Foppe Wissels, Drachten en Wim Foekema; Solo: Paul Dijkstra, Uitwellingerga; Spanker: Frans van Schellen, Ettenleur en Kees de Vries; Valk: Hette van der Zwaag, Almere en Johan Weissenbach; Vaurien: Jelmer Yntema, Sneek en Timo Gruis; Vrijheid: Anne Halma, Nederhemert en Marion Smulders-Ornee.