Menno Haantjes nieuwe dirigent Hymne

Menno Haantjes is de nieuwe dirigent van koraalorkest Hymne in Sneek.

Haantjes is de opvolger van Roelof Bakker. Met hem krijgt het korps weer een frisse kijk op het maken van muziek. Bestuur en dirigent hebben besloten het repertoire te verbreden.

Het repertoire van het orkest bestaat deels uit koraalmuziek, koraalbewerkingen, karakterstukken van onder andere Bach, Beethoven, Händel en bewerkingen van moderne componisten.

Het orkest bestaat uit 26 leden. Het is een groep muzikanten van alle leeftijden die iedere maandagavond om 19.15 uur in het Advendogebouw in Sneek veel plezier beleven aan het maken van muziek. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom een avond meespelen om de sfeer te proeven.

Meer informatie en contacten zijn te vinden op www.koraalorkesthymne.nl..