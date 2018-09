Goed gestart Menhir klopt nieuwkomer

De basketballers van ESBC Menhir hebben hun goede seizoenstart vrijdag een vervolg gegeven. In de Sneker Sporthal werd nieuwkomer Five Pack uit Ureterp verslagen met 86-50.

Menhir startte met een ongebruikelijk basis vijftal, namelijk alle spelers die op de woensdagtraining gekomen waren. De trainingsopkomst laat voorlopig door diverse omstandigheden te wensen over en coach Arnold van der Meulen beloonde de mensen die wel waren komen opdagen. Dat betekende dat hij ook zelf in het veld begon. Five Pack kon in het eerste kwart goed meekomen. Aan beide kanten werd veel gescoord, getuige de 24-21 tussenstand.

Nog voor de rust sloeg de thuisclub een gat. Menhir bleef onder aanvoering van een niet te stoppen Mats Haven (23 punten in de eerste helft) scoren, terwijl het gevaar bij de Ureterpers maar van een speler kwam. De rust kwam bij 54-31.

De Snekers namen geen gas terug en bleven knokken voor elke bal. In het derde kwart waren het grote mannen Jan Weerts en Johannes Idsinga (hij is speler van het U-22 team) die voor de punten en de nog grotere voorsprong zorgden (64-38). Daarna deed de thuisploeg precies wat de coach gevraagd had, namelijk uitkomen op meer dan 80 punten. Het spel bleef snel en aantrekkelijk voor het publiek.

Zaterdag speelt Menhir voor het eerst uit, in Drachten tegen BV Penta.