Het weer van Dirk: Buien

De regenzone met veel wind trekt verder naar het noordoosten weg en is er ruimte voor opklaringen. Droog houden we het niet deze vrijdag, nieuwe buien trekken van west naar oost over Nederland, dit vooral vanmiddag. In een bui zijn windstoten mogelijk en zelfs een enkeling kan een donderklap geven. De temperatuur daalt verder naar een 15 graden in de middag.

Komende nacht een enkele bui, minimumtemperatuur 10 graden.

Morgen is het aan de koele kant, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan een 16 graden in de stad. Naast opklaringen kan er ook een bui vallen. De wind westelijk en is meest matig.

Zondag verloopt als een echte herfstdag. Het regent geruime tijd en trekt de wind in de middag flink aan. Op het Sneekermeer komt later op de dag een harde, mogelijk even een stormachtige noordoost tot noordenwind te staan. Verder zijn windstoten mogelijk. De temperatuur nog wat lager.

Maandag volgt met rustiger en droger weer, er zijn opklaringen, een enkele bui is dan nog mogelijk. Wel blijft het aan de frisse kant met 14 tot 16 graden.

Dirk van der Meer.