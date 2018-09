Friese Hoek Race op 6 en 7 oktober

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018 is in Lemmer de traditionele Friese Hoek Race. Dit is de voorlaatste, grote zeilmanifestatie van het jaar, waarbij de schippers van de wedstrijdvloten van de SKS en IFKS nog eenmaal elkaars krachten meten.

Dat resulteert in een imposante wedstrijd skûtsjesilen, vergelijkbaar met Lemmer Ahoy. Het wedstrijdveld is in de baai van Lemmer voor de ogen van het publiek op de pier en het strand. De andere rond- en platbodems gaan ook nog een keer de onderlinge strijd aan. Zij zeilen verderop in het IJsselmeer.

De wedstrijden starten rond 10.30 uur. Er zijn verschillende wedstrijden, ingedeeld per categorie skûtsjes. Vanaf 15.30 uur zijn de schepen allemaal terug. Na afloop meren de skûtsjes af aan de Vuurtorenweg Lemmer. De rond- en platbodems passeren de sluis naar hun ligplaats in de Binnenhaven in centrum Lemmer.