Drummer John Steel over Bolwerk-show: "Wij gaan zeker genieten"

Op zaterdag 29 september treedt niemand minder dan John Steel van de legendarische band The Animals op in Poppodium Bolwerk. The House of the Rising Sun-drummer wordt vergezeld door Mick Gallagher (keyboard), Danny Handley (gitaar, zang) en Roberto Ruiz (bas, zang), met wie hij Animals & Friends vormt.

De band laat in Sneek veel nummers horen waarmee in de jaren zestig de wereld werd veroverd. Wij spraken alvast exclusief met de inmiddels 77-jarige Steel.

John, hoe kijk je terug op de gloriejaren van The Animals?

"Met veel plezier. Het was een tijd waarin de maatschappij behoorlijk aan het veranderen was. En er was veel creativiteit. Wij waren ondertussen de wereld rond aan het reizen voor concerten en televisie-optredens. Kortom, een geweldige tijd."

Hoe is jullie hit 'The House of the Rising Sun' destijds tot stand gekomen?

"Het is een heel oud folknummer, waarschijnlijk van oorsprong Iers of Schots. We hoorden het voor het eerst op het debuutalbum van Bob Dylan. Zijn versie was met een akoestische gitaar en mondharmonica en wij besloten om het eens met elektrische gitaren en keyboards te proberen. Dit klonk zo goed dat we het nummer hebben opgenomen. Zonder dat we het zelf in de gaten hadden, creëerden wij de eerste folk-rock crossover-single. En het was in 1964 de eerste single die meer dan tweeënhalve minuut duurde."

Van alle nummers van The Animals, welke speel jij met Animals & Friends het liefst live?

"Ik vind het altijd leuk om de nummers te spelen waarvan het publiek het refrein gelijk kan meezingen. Dus natuurlijk 'The House of the Rising Sun'. Maar ook 'We Gotta Get Out Of This Place' 'Bring It On Home To Me' en 'Don't Let Me Be Misunderstood'. We spelen nu ook een fantastische versie van 'The Night Time Is The Right Time', waarbij iedereen meezingt."

Vind je het leuk om in Nederland op te treden?

"Zeker! Nederlanders zijn erg vriendelijk en enthousiast. De zalen waar wij nu spelen, zijn ook altijd van goede kwaliteit. Ook over het eten en drinken hoor je mij niet klagen en de afstanden tussen onze optredens in Nederland zijn vrij kort."

Wat kunnen we verwachten van het optreden in Sneek?

"Je zult een te gekke en hechte live-band zien die veel plezier heeft in het spelen van heerlijke muziek. Wij hopen dat het publiek net zo zal genieten als wij gaan doen."

Het concert van Animals & Friends op zaterdag 29 september begint om 21.00 uur.