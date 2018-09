Dinch 30 september actief in Sneek

Dinch, een samenvoeging van dinner en lunch, verzorgt culinaire events waarbij wordt samengewerkt met lokale restaurants. Het startende bedrijf is vanaf 30 september ook actief in Sneek.

Restaurants ontdekken en nieuwe gerechten proeven, dat doe je tijdens de Dinch in Sneek op zondagmiddag 7 oktober. De middag start om 14.00 uur met een heerlijke amuse met aperitief en zal na een goed vullende maaltijd om 18.00 uur eindigen na een smaakvol dessert.

Het concept van Dinch is opgezet om deelnemers kennis te laten maken met restaurants in de regio, waarbij de restaurants tegelijkertijd de kans krijgen om hun specialiteiten te presenteren aan een (nieuw) groot publiek.

Dinch heeft al meerdere culinaire evenementen verzorgd in Noord-Holland (Hoorn, Alkmaar en Purmerend), maar doet nu ook andere steden in Nederland aan. Dit jaar staat voor het eerst een evenement in Sneek op de kaart.

In Sneek heeft Dinch vijf restaurants geselecteerd (Aan de Gracht, De Koperen Kees, Dubbels, Onder de Linden en ´t Vaticaan) die dit culinaire uitje tot een ware smaaksensatie zullen maken. Elk restaurant verzorgt een compleet drie-gangenmenu (bestaande uit een voor-, hoofd- en nagerecht), maar de deelnemers zullen elke gang in een ander restaurant nuttigen. Zo maken de deelnemers kennis met drie restaurants en kunnen ze driemaal de sfeer proeven. Ook de restaurants kunnen zich zo voor steeds een nieuw publiek goed op de kaart zetten. De restaurants liggen op niet meer dan 15 minuten lopen van elkaar.

Meer informatie leest u op www.dinch.nl