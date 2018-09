Molens in en rond Sneek bij VHS

Vroeger stonden ze in grote getale in en rond de stad. Het silhouet van de stad werd niet alleen door kerktorens bepaald, maar ook door de wieken van de meel- en houtzaagmolens.

Cees Veenstra verzamelde vele historische gegevens en deelt die in woord en beeld op dinsdag 25 september met de leden van de Vereniging Historisch Sneek en andere belangstellenden in de Spil, Molenkrite 169 in Sneek. Aanvang 20.00 uur.

Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen 2,5 euro (tenzij men aan de zaal lid wordt).