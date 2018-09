Het weer van Dirk: Bewolking

Vandaag heeft het zonnetje het moeilijker. Er drijven wolkenvelden over en is er een kansje op wat gespetter. Opnieuw staat er een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur komt nog een keer boven de 20 graden uit, 22 is haalbaar in de stad.

Komende nacht verloopt zeer zacht, 18 graden als minimum, bewolkt en later vanuit het westen regen. Er staat er een stevige zuidelijke wind.

Morgen regent het eerst, in de middag van het westen uit droog, dan wel weer kans op een bui vallen. De wind draait van zuid naar zuidwest, matig tot hard op het Sneekermeer en zijn er windstoten. De temperatuur is in de ochtend op zijn hoogst en daalt overdag naar een 15 graden.

Nemen we het weekend mee, dan is er op zaterdag een bui mogelijk, zondag valt er flink wat regen. De temperatuur zaterdag 16 graden, zondag nog wat lager. Is de wind op zaterdag west tot zuidwest en meest matig, zondag is het andere koek. Een depressie koerst richting ons land en geeft later aan de kust een stormachtige wind, op het Sneekermeer een harde noordenwind.

Dirk van der Meer.