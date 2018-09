Vriendschap thema kinderboekenweek

Vriendschap. Dat is het thema van de Kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober in de verschillende bibliotheek zoals die in Sneek.

In de Sneker bibliotheken wordt de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober van 15.00 tot 16.30 uur feestelijk geopend. Er zijn verschillende gezellige activiteiten te doen zoals vriendschapsbandjes maken, taartjes versieren, tekenen à la Appel en een poëziegedichtje schrijven. Het is voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar en de toegang is gratis.

De opening wordt samen met de studenten van de Friese Poort georganiseerd. Daarnaast kunnen kinderen van 3 tot 8 jaar zaterdag om 11.00 uur in de bibliotheek van Sneek komen kijken naar het kindertheater van Poppa P.

Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef hij een boeiende en soms spannende voorstelling over ‘nerdy’ Proffesor P, die een computer maakt omdat hij geen vrienden heeft. De Prof heeft het heel gezellig met "Robbie de laptop" tot deze een virus krijgt en het ziekenhuis niks meer voor hem kan doen...

In de Kinderboekenweek bezoeken 9 kinderboekenschrijvers bibliotheken Mar en Fean. Op een leuke manier introduceren zij de Kinderboekenweek aan de leerlingen. De leesconsulenten van de bibliotheken bezoeken bijna 6000 kinderen op school of in de bibliotheek voor groepsbezoeken rondom (prenten)boeken en voor andere boekpromotie.