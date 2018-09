Nieuw seizoen NUT GS met Jörgen Raymann, Joris Linssen en Wim Anker

De kick- off is 4 oktober met Steven Brunswijk. Steven is bekend van het tv-programma “De Braboneger Verkaast”. Hij komt met de try-out van de voorstelling “Van Slaaf tot meester”. We organiseren deze voorstelling in samenwerking met de csg Bogerman te Balk.

De theatervoorstellingen “It wie op in Simmerjûn” met Jan Arendz en Joke Tjalsma is te zien bij het NUT. Ach, Mea Culpa ook met de Nederlandstalige versie van “Krediet “. Krediet is de opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken Katarsis, Kredo en Krimp. Ach,Mea culpa speelt al jaren hun voorstellingen in “Café de Bonte Bok “. En dit café wordt ook weer gecreëerd in de Treemter in de grote zaal. De teksten zijn van Gerrit Breteler.

Het verhaal van Anna en Ús Heit gaat over de verboden liefde tussen Willen Lodewijk van Nassau en zijn nichtje Anna van Oranje. Deze theatervoorstelling is 31 oktober na de jaarvergadering.

In samenwerking met de bibliotheek van Balk hebben we een boeiende lezing van Wim Anker, de Friese advocaat van het advocatenkantoor Anker en Anker. Voor een avondje onvervalst cabaret is Jörgen Raymann gecontracteerd met zijn nieuwe voorstelling “Schudden aan die boom”.

Erg blij, meldt NUT te zijn met de try-out van het muziekprogramma van Joris Linssen met zijn band Caramba. De muziek van het Noord Nederlands Orkest ontbreekt niet in de programmering. Dit jaar komt het Denner trio dat op altviool, klarinet en piano werken van Schumann en het Kegelstatt-trio van Mozart speelt.

Chris Calsbeek heeft een groep ervaren muzikanten om zich heen verzameld en zij spelen Friersk. De Règâhs is een Haagse band met ervaren Flamenco muzikanten. Zij onderzoeken op hun eigen wijze de muziek van de Beatles en de Stones. Dit met Haagse humor en gezelligheid.

Remy van Kesteren gaat als klassiek geschoolde harpist op ontdekkingstocht in het programma ’Releave’ naar andere genres, zoals pop, minimal en improvisatie. Hij creëert zijn eigen muzikale wereld met eigen composities. Remy durft met zijn muziek het avontuur op te zoeken en experimenten aan te gaan.

De familie Kazàn (vader en zoon) komen goocheltrucs vertonen tijdens een familievoorstelling op de zondagmiddag . Een show met veel interactie, magie en humor.