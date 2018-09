Nietstilzitten beëindigt activiteiten

SNEEK

Nietstilzitten, het platform voor werkzoekenden in Zuidwest-Friesland, stopt ermee. Gedurende zes jaar organiseerde Nietstilzitten activiteiten voor werkzoekenden in de regio, waaronder een wekelijks café in de Openbare Bibliotheek in Sneek. Op maandag 25 september is het café voor de laatste keer geopend van twee tot vier uur.