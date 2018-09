Kunstwerken Veenstra en Hogenhuis in Theater

Hinke Veenstra is geboren in Emmen (1965). Zij studeerde grafische vormgeving aan de academie Minerva te Groningen (1985-1991). Na jaren als grafisch ontwerper te hebben gewerkt is ze zich vanaf de eeuwwisseling steeds meer op het schilderen gaan concentreren. Een passie die zich geworteld heeft in de jaren dat ze bij Hans Noordermeer in “it Toanhûs” in Joure het programma werkplaats schilderen volgde.

In deze periode tot 2009 was er vooral het allesoverheersende gevoel ongestoord te mogen spelen en experimenteren. Zoeken naar vormen en composities zonder directe relatie of verplichting naar een opdrachtgever. De liefde voor het doek en het spelen met stijl en vorm is door de tijd alleen maar verder gegroeid bij de kunstanares die zich in Sneek vestigde.

Die speelse inslag is karakteriserend en maakt haar werk heel herkenbaar en tegelijkertijd laat het zich toch niet echt in een hokje duwen. In de laatste jaren (2013-2016) heeft ze “De Foudgumse School” bezocht voor meer verdieping en verbetering in figuratieve schildertechnieken. Deze opleiding beschouwt ze echt als een verrijking. Mede door de lessen filosofie en materiaalkunde, en zeker ook door de interactie.

Andries Hogenhuis kan zich niet herinneren wanneer hij niet met tekenen bezig was. Hij tekent al sinds zijn vroegste jeugd. Voornamelijk hield hij zich bezig met het maken van pentekeningen. Vanaf 2007 heeft hij zich bekwaamd in het schilderen met olieverf.

Sinds 2017 is de kunstenaar verbonden met Galerie Bax Kunst. Hogenhuis volgde opleidingen bij Jaap van Dijk, Tjeerd Landman en Edgar de Cruijer. Zijn eerste expositie ervaring deed hij op in Friesland bij de kunstroutes Paradepaadje en Proef de Kunst tussen 2014 en 2016.

Zijn onderwerpen zijn divers. Dorpsgezichten, stillevens, portretten en de laatste jaren vooral modellen. Zijn schilderijen zijn realistisch en ademen een zekere verstilling uit. De hedendaagse kunstenaars Jeremy Man uit de Verenigde Staten en Serge Marshennikov uit Rusland vormen een grote inspiratiebron voor Hogenhuis.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de kassa van Theater Sneek. Deze expositie duurt tot en met 22 december.