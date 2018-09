Kat komt na drie dagen van schoorsteen, uit angst voor de brandweer

Een kat die al drie dagen vast zat op een schoorsteen van een woning aan de Partuurstraat is woensdagmiddag naar beneden gekomen. Niet via de te verwachten weg: met de hoogwerker van de brandweer, maar op eigen houtje.

Met de hoogwerker werd geprobeerd het beestje te vangen , maar bij het zien van zijn redders sprong die op het dak, gleed langzaam richting de dakgoot en klom via een hulstboompje op de grond.

De kat redde zichzelf uiteindelijk, maar had het ‘duwtje in de rug’ van de brandweer duidelijk wel nodig. Foto’s zijn te vinden via de link in het onderstaande Twitterbericht van Brandweer Sneek.