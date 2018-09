Het weer van Dirk: Ook vandaag warm

SNEEK Ondanks dat er gisteren een stevige wind stond, was het verder aangenaam nazomerweer met een temperatuur die er wezen mocht, 24 graden in Sneek. Vandaag volgt weer een dag met warm weer, de temperatuur komt rond de 23 graden te liggen. Naast zon drijven ook wolkenvelden over en staat er weer een stevige wind vanmiddag. Op het Sneekermeer een matig tot (vrij) krachtige zuidwestelijke wind.

Komende nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, 14 graden als minimumtemperatuur.

Morgen meer bewolking, maar nog steeds aan de warme kant met 22 graden. Het blijft droog, pas in de nacht naar vrijdag vanuit het westen regen. De wind opnieuw zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig.

Vrijdag is het met het nazomertje, ook wel Oudewijvenzomer, Indian Summer of in ‘t Snekers Ouwewievesomer genoemd, weer gedaan. Met 18 graden een stuk koeler en tevens valt er buiige regen. De wind blaast er stevig tegenaan en komt uit zuidwest tot west (een Indian Summer of Oudewijvenzomer duurt minimaal 3 dagen bij een temperatuur van meer dan 20 graden).

Ook het weekend verloopt koel, valt er geregeld regen en op zondag staat er veel wind.

Dirk van der Meer.