Excelsior start muziekproject volwassenen

Het is de bedoeling dat de zoektocht naar nieuw volwassen muzikaal talent vanaf 13 oktober gaat draaien in het dorpshuis “It Swettehûs” in Scharnegoutum. ’Het is bedoeld voor hen die altijd al eens iets met muziek wilden doen, al eens eerder iets hebben gedaan met muziek en het weer willen oppakken of voor wier het bespelen van een instrument leuk lijkt’, laat de Scharnegoutumer muziekvereniging weten in een bericht.

Gedurende tien zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de deelnemers onder leiding van Guus Pieksma ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument iets voor hen is. Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan geleend worden van de vereniging.

De kosten voor dit project zijn 75 euro. Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert op zondagmiddag 3 februari 2019 om 15.30 uur in “It Swettehûs” in Scharnegoutum.

Opgeven of informatie aanvragen kan via de mail, graag vóór 8 oktober: pgjellema@gmail.com of door te bellen naar 06-24146639 of 06-42673645.