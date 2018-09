Transfolmer in Goënga

De voorstelling is onderdeel van ‘Helden fan hjir’’, een voorstellingenreeks in diverse dorpen en steden met zoveel mogelijk Friese muziek op het podium. Transfolmer, hij begint in Goënga om 15.00 uur, begon als bassist in de punk/new wave tijd bij band The Visitor en ging daarna verder als solo-artiest in elektronische muziek en als zanger en gitarist in diverse bands.

Tegenwoordig maakt hij onder meer live ambient improvisatie muziek op baritongitaar. Dit voert hij liefst uit op locaties waar een mooie of interessante galm en akoestiek is. Tjeerd heeft voor ‘Helden fan Hjir’ voor het kerkje van Goënga gekozen.