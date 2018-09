'Spamalot' genomineerd voor twee prestigieuze AMA's

De jonge leerlingen, docenten, medewerkers en vrijwilligers van MUZT dingen mee in de categorie 'Beste Musical' en Beste Ensemble', twee van de hoofdcategorieën. Voor de AMA 2018 waren 86 door amateurs uitgevoerde musicals ingezonden. De voorstellingen waren in het seizoen 2017-2018 te zien in Nederlandse theaters.

Uit de 86 inzendingen is eerst een longlist samengesteld van achttien musicals. MUZT zit nu in twee categorieën bij de laatste vijf. De jury van de AMA’s bestaat uit Marianne van Wijnkoop (casting director Stage entertainment), Jacqueline Sleeswijk (producer), Margot Oudshoor, Roy Koops, Marijn Ouwehand en Guido van Gent. Op maandag 10 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een gala in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. MUZT zal dan waarschijnlijk optreden met een ensemblenummer uit Spamalot, met begeleiding van een live-orkest.

,,We zijn bijzonder trots op deze erkenning”, aldus Iréne Martin, artistiek leider van MUZT. ,,Het publiek is altijd lovend over onze musicals, deze landelijke erkenning is nu overrompelend. Beste musical betekent dat het gehele plaatje klopte bij Spamalot: zang, spel, muziek, choreografieën, decors, kostuums, kap en grime, licht en geluid, productie, casting, regie en de promotie. Spamalot is een prestatie die we met z’n allen hebben neergezet. Dat we bij de beste vijf musicals van Nederland behoren is al speciaal, des te meer omdat er bij de andere genomineerden specifiek is gecast en er audities hebben plaatsgevonden. De andere musicals zijn in veel gevallen ook door volwassenen uitgevoerd.”

MUZT Musicalopleiding is de vierjarige opleiding van Kunstencentrum Atrium voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar uit heel Friesland. Ieder seizoen is MUZT met een grote voorstelling te zien in Theater Sneek. De musicals zijn producties van Cultuur Kwartier Sneek. Spamalot, de elfde musical van MUZT, is gebaseerd op de film Monty Python and the Holy Grail en een parodie op de legende van Koning Arthur en zijn zoektocht naar de heilige graal. De regie van Spamalot was in handen van Iréne Martin. Dennis Dronkers en Raymond Guzman tekenden voor respectievelijk de zang en choreografie. Vele vrijwilligers en stagiaires zorgden voor kostuums, rekwisieten en decors. Spamalot kreeg lovende recensies. Zo kopte de Leeuwarder Courant: "MUZT triomfeert ook in de gekte van Spamalot".