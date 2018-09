Historisch muziektheater in Lewinski

Vrijdag 28 september speelt Het muziektheatergezelschap The War Show speelt vrijdag 28 september de voorstelling “It’s a Long Way to Tipperary” in Culinair Podium Lewinski te Sneek.

‘It’s a long way to Tipperary’ is een avondvullend muziekprogramma, gebracht door dertien mannen en vrouwen uit Friesland, aangevuld met drie bekende muzikanten uit de Schotse folk scene. Het Schotse gedeelte van de cast bestaat uit Ian Walker op banjo en autoharp, zijn vrouw Moe op percussie en zang en Ian Bruce op gitaar, mandoline en zang. Ian Bruce maakt ook deel uit van de Schotse theatershow “Far, Far from Ypres”.

De show brengt het relaas van Maggie Mc Farrow, die haar zoon Jamie moet uitzwaaien omdat hij voor zijn vaderland in Frankrijk moet gaan vechten. Het door Dave Tearney en zijn dochter Nina geschreven verhaal is verpakt in een prachtige omlijsting van balladen, marsliederen, meezingers, brieven en gedichten en speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de show worden er ter versterking van de sfeer en de dramatiek van het verhaal, de liederen en gedichten op een groot scherm beelden en films uit de beide wereldoorlogen en andere oorlogen vertoond. De voorstelling is geenszins een somber geheel; er zijn ook veel humoristische verhalen en liederen toegevoegd. Humor was voor de soldaten namelijk een sleutel om de ellende even te kunnen vergeten. Kortom, een avond vol optimisme, vreugde, verdriet, humor en zelfs een vleugje liefde.

Het maximaal aantal bezoekers voor deze avond is gesteld op 50. Daarom is het raadzaam om tijdig te reserveren via de website van Lewinski: www.lewinski.nl. Voorafgaand aan het concert bestaat de mogelijkheid om een heerlijke maaltijd te gebruiken. Aanvang concert 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.