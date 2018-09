Het weer van Dirk: Nazomers

Vandaag een heerlijke nazomers dag. Het zonnetje is erbij, ook drijft er vanmiddag af en toe wat bewolking over, temperatuur 22 tot 24 graden in de stad. De wind neemt wel toe uit het zuid tot zuidwesten en wordt op het Sneekermeer matig tot (vrij) krachtig.

Komende nacht vrij helder en daalt de temperatuur naar een 14 graden. Afnemende wind. Morgen opnieuw nazomers, wel is er wat meer bewolking. De temperatuur in de stad 21 tot 23 graden, wind neemt weer toe en wordt matig, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten.

Ook donderdag lijken we het nog droog te houden, wel overheerst de bewolking. Met een 21 á 22 graden hebben we nog steeds prima temperaturen.

Vanaf vrijdag is het over met het fraaie weertje en schakelen we over op de herfst. Regen, veel wind en lagere temperaturen krijgen we dan te verwerken.

Dirk van der Meer.