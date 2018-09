CKS brengt met Festival kunstliefhebbers samen

Cultuur Kwartier Sneek organiseert in de landelijke 'Week tegen Eenzaamheid' het Kom erbij! Festival. Van 27 tot en met 29 september verrassende workshops en optredens op allerlei locaties in Sneek.

Kunst inspireert, mobiliseert en staat garant voor bijzondere ontmoetingen. En dus is het een ideaal medicijn tegen eenzaamheid. Om dit nog maar eens te onderstrepenkan bij Kunstencentrum Atrium worden meegedaan aan activiteiten, zijn er optredens in Poppodium Bolwerk en gaat men voor een goed, cultureel gesprek naar Theater Sneek.

Projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek, stuurt het Kom erbij! Festival aan. Daarbij wordt samengewerkt met een groot aantal partners, zoals Coalitie Erbij, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Goud, Platform Geef, de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân, Keunstwurk, LKCA, Cultuurconnectie, Provincie Fryslân, Mantelzorgzaken en Stichting Leergeld.

Op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september worden in Sneek allerlei optredens en workshops gegeven. Zo zijn er huiskamerconcerten in verzorgingshuizen en treedt een DJ op in Poort 20. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk en voor alle leeftijden. Bij Theater Sneek en Poppodium Bolwerk is het van 27 september tot en met 2 oktober mogelijk om met exclusieve kortingen kaarten voor voorstellingen te bestellen.

Op zondag 30 september volgt het gratis toegankelijke festival ‘Kom erbij in Cultuur Kwartier Sneek’, waarmee door Cultuur Kwartier Sneek tevens de aftrap wordt gegeven van een nieuw cultureel seizoen in Súdwest-Fryslân. Na de opening om 15.00 uur in Kunstencentrum Atrium kan daar worden meegedaan aan diverse activiteiten. Wie een instrument bespeelt, is bijvoorbeeld van harte welkom bij een speciaal orkest van Tseard Verbeek. Ook kan worden meegezongen in een gelegenheidskoor onder leiding van Johan Velthuis en Peter Wagenaar.

Bezoekers kunnen daarnaast helpen koken voor de Langste Eettafel. Hieraan wordt aan einde van de middag met elkaar gegeten. Kunstenares Bieke Huls kan alle assistentie gebruiken bij het beschilderen aan het Langste Tafelkleed voor de eettafel, waarbij ruimte is voor een goed gesprek. Verder maakt Kate Schlingemann met bezoekers een leporello van gedichten en poëzieplaatjes over vriendschap, is er een voorleesmarathon en een kunst- en cultuurmarkt.

Zondag treden diverse 'Helden fan Hjir' op bij Poppodium Bolwerk en in de Noorderkerk. 's Middags is het vanaf 15.30 uur de beurt aan onder meer Aldizer en FonK. ’s Avonds zijn er van 19.00 tot 22.00 uur optredens van De Evergreens, Famuse, NEO JazzLab, Ananazz, Soundboxx, No Trouble, I Am Captain en Anquest. Bij Theater Sneek kunnen kunst- en cultuurliefhebbers van 13.00 tot 14.30 met een kop koffie of thee een goed gesprek voeren met gelijkgestemden: ‘Samen naar Theater Sneek’.

De gezellige huiskamerontmoetingen zijn speciaal voor alleenstaanden of voor wie bijvoorbeeld een partner heeft die niet zo van theater houdt. Mogelijk dat tijdens een leuk gesprek besloten wordt om een kaartje te kopen voor de voorstelling van advocaat Wim Anker die middag. Zelf stelt de bekende strafpleiter in het kader van het Kom Erbij! Festival een aantal vrijkaarten beschikbaar aan mantelzorgers.

Symposium

Op dinsdag 2 oktober organiseert Cultuur Kwartier Sneek voor professionals in de kunst- en cultuursector en het sociaal domein het symposium ‘Samen tegen Eenzaamheid’. In de Noorderkerk in Sneek staat vanaf 14.30 uur de rol van kunst bij welzijn en zorg centraal. Onder leiding van Thea van Wijk worden in de zaal discussies gevoerd. Ook zijn er sprekers, waaronder Jos Boermans (Coalitie Erbij), Mia Schaafsma (directeur Platform Geef), Lummie Fokkema (Keunstwurk, project Tiid foar Talint), filosoof Rob van Ruiten en kunstenaars Trudy Baard en Marjan Beuker.