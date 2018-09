Balkse illustreert stripboek

Illustratrice Annette Andela uit Balk heeft in samenwerking met Zeppelin kenner Paul van Daalen het kleurrijke boek ‘Zoektocht naar de Zeppelin’ gemaakt. Het stripverhaal gaat over twee kinderen die een reis door de geschiedenis van de Zeppelins maken. Het boek wordt zaterdag gepresenteerd in de bibliotheek van Sneek.

In het boek gaat het over de kinderen Roos en Boris die de maker van de Zeppelin, Ferdinand Graf von Zeppelin ontmoeten. Hij neemt hen mee op reis langs historische momenten uit de luchtvaartgeschiedenis. Tijdens de avontuurlijke en soms spannende reis komen de kinderen steeds meer te weten over verschillende luchtschepen. Paul van Daalen, schrijver van ‘Nederland en de Zeppelins’, schreef het laatste hoofdstuk als toelichting op de gebeurtenissen en personages uit het verhaal.

Van ‘een vliegend schaap vanaf een kerktoren’ tot aan ‘de Titanic onder de luchtschepen’. Dit stripboek laat je grote, maar ook kleine spektakels van ontwikkelingen binnen de luchtvaart geschiedenis meebeleven. Ferdinand Graf von Zeppelin speelt de hoofdrol, omdat hij gezien wordt als de uitvinder van het grote luchtschip. Verder speelt de avontuurlijke Duitse Käthe Paulus, die bekend werd van haar spectaculaire parachute sprongen vanuit ballonnen (vanaf 1883) een rol. Maar ook de rijke Braziliaan Santos Dumont, die zich met zijn zelf gebouwde luchtschepen verplaatste door Parijs (rond 1900), heeft een aandeel in het verhaal.

In 2012 en 2013 werden Annette Andela haar inzendingen voor de BoekieBoekie-contest in Rotterdam beloond met prijzen. ‘Kleurrijk, niet in hokjes en grappige teksten’ aldus de Kinderjury over haar strip-tekenwerk. In 2014 benaderde Paul Annette om te gaan samenwerken. ‘Paul vertelde de meest grappige feiten en weetjes over een interessant stukje geschiedenis. Hier moest een boek van komen’. Zaterdag 22 september is het zover.