Rob Spaanstra van VC Sneek naar dames DBS

Spaanstra is oud assistent-trainer van de eredivisieploeg van VC Sneek en was dit seizoen trainer-coach van het reserveteam van VC Sneek dat uit de topdivisie degradeerde. Hij heeft naar eigen zeggen ‘enorm veel zin in’ DBS en zal met zijn team, met een aantal oud-speelsters van Sneek, volgende week al starten met de voorbereidingen op volgend seizoen waarin hij zijn oude team tegenkomt.

Ook voorzitter Yke van der Wal is in zijn nopjes met de komst van Spaanstra: ,,We zijn enorm blij dat we met Rob een geschikte trainer/coach hebben kunnen vinden. Hij is ervaren, past bij onze plannen en ambities en we hopen opnieuw op een succesvol seizoen.”

Onder leiding van Marco Draaisma promoveerden de DBS-dames de afgelopen jaren van de eerste klas naar de eerste divisie. Hij besloot na het kampioenschap in de tweede divisie te stoppen.

DBS heeft een succesvol jaar achter de rug. Maar liefst vijf seniorenteams werden kampioen en dat is een prima prestatie voor een ‘dorpsclub met ambities’. Het beleid om een aantrekkelijke vereniging te vormen voor zowel prestatie- als recreatiesport, lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. Er is veel belangstelling bij de jeugd en DBS investeert ook gericht in de jeugdopleiding. ,,We slagen erin om met name jonge meiden te interesseren voor deze sport,” geeft voorzitter Yke van der Wal aan. ,,Ook bij de heren stroomt nu een aantal jonge kerels door, maar het aantal jongens dat zich bij de vereniging aanmeldt blijft nog altijd erg achter. Dat is helaas een trend die we bij veel volleybalverenigingen zien, maar we blijven jongens actief benaderen en stimuleren om deze sport te gaan beoefenen.