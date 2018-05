Twee jaar cel een jeugd-tbs 17-jarige IJlster

De 17-jarige IJlster die verdacht werd van het doodsteken van Guido Souari uit Sneek is door de rechter veroordeeld tot 24 maanden celstraf en jeugd-tbs.

Dat is een hogere straf dan het het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De jongen hoorde drie weken geleden een celstraf van 14 maanden tegen zich eisen.

Volgens de rechter is bewezen dat de 17-jarige verantwoordelijk is voor het geweld waaraan Souari op 14 december vorig jaar op 39-jarige leeftijd overleed. Souari was de voormalige stiefvader van de verdachte.

De verdachte en een vriend zochten volgens de rechtbank de confrontatie in de woning omdat het slachtoffer cocaïne zou hebben gestolen. Verder leidde de 17-jarige jongen een dubbelleven als dealer en verkocht hij ook aan zijn ex-stiefvader. Met hem had hij een goede band.

Het OM moet nog een beslissing nemen over de andere 16-jarige verdachte.