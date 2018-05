Sneker verhalen en gedichten in Parkflat Stadsfenne

SNEEK Stichting FryX houdt zatrerdag 26 mei een gevarieerde culturele middag met verhalen, gedichten en muziek in de Parkflat Stadsfenne aan de Dekamalaan in Sneek. Een van de sprekers is Alice Booij, die vertelt over de geschiedenis van de wijken Domp en Stadsfenne. De middag begint om 15.30 uur.