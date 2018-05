Julianaschool zamelt geld en mobieltjes in voor Opkikker

Sneek, 17 mei 2018

Op de school in de Bloemstraat werd rond het thema ‘opkikkeren’ kaarten gemaakt. Een ervan hebben ze verstuurd naar iemand uit hun omgeving die wel een opkikkertje kan gebruiken omdat diegene bijvoorbeeld ziek is of een verdrietige periode doormaakt. De overige kaarten hebben ze verkocht aan buren, vrienden en familie.

Vanmorgen is het project feestelijk afgesloten. Onder luid applaus van de kinderen is de cheque met het bedrag overhandigd aan Edo van Tienen, vrijwilliger bij Stichting Opkikker. ,,We zijn ontzettend blij met dit fantastische bedrag. De Julianaschool is een kleine school en ik vind het prachtig dat jullie zo’n enorm bedrag hebben opgehaald”, aldus Van Tienen. ,,Ik ben trots dat jullie je zo hebben ingezet om zieke kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.”

Naast het bedrag van ruim 500 euro, werden 25 oude mobieltjes ingezameld. Door de waardevolle onderdeeltjes hieruit te halen, haalt Stichting Opkikker nog eens 2 euro per mobieltje op. Eigenlijk komt het totaalbedrag daarmee dus boven de 550 euro uit.

Stichting Opkikker zet zich in voor langdurig en chronisch zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes. Een dergelijke ziekte vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn pittig en trekt een zware wissel op het gezinsleven. Stichting Opkikker zet zich in voor deze gezinnen door hen een dag vol afleiding en plezier te bieden. Hierdoor vergeten ze even dat ze ziek zijn. Stichting Opkikker verrast jaarlijks zo’n tweeduizend gezinnen met zo’n dag. Zie www.opkikker.nl

Als christelijke school vindt de Julianaschool in Sneek het belangrijk dat de leerlingen omkijken naar mensen, in het bijzonder kinderen, die het minder goed hebben. Zetten de leerlingen zich met Edukans Schoenmaatjes jaarlijks al in voor kinderen in ontwikkelingslanden, met de goededoelenactie richten ze zich op leeftijdsgenoten dichter bij huis. Vorig jaar werd geld ingezameld voor Stichting Vergeten Kind, dit jaar is gekozen voor Stichting Opkikker.