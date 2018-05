Het weer van Dirk: Frisse wind

Sneek

De wind blaast er ook deze donderdag nog stevig tegenaan, dit uit het noorden. Ze is matig tot (vrij) krachtig en hiermee wordt koele lucht mee aangevoerd. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het niet veel warmer dan een 15 graden in de stad. Later vandaag neemt de wind langzaam maar zeker af.