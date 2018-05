Bewoners Loëngasterlaanflat geplaagd door liftstoringen

Het is al voorgekomen dat beide liften tegelijk dienst weigeren. Erg vervelend in een flatgebouw met twaalf verdiepingen. Een aantal oudere en gehandicapte bewoners is volledig afhankelijk van de liften. Over de oorzaak is tot nu toe niks bekend.

In en uit lopende monteurs doen hun best de boel aan de praat te krijgen en te houden. Van flateigenaar Elkien wordt, zo zeggen de bewoners, niks vernomen. ,,Je zou toch verwachten dat er één iemand iets komt uitleggen of een briefje rondbrengt op de galerijen...?", laat één van de bewoners weten die huilende mensen aantrof voor de buiten werking zijnde liften.