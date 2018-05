RSG met 670 zonnepanelen op weg naar ecoschool

Vorig jaar hebben Merel Matthijssen, Bente van der Sluis, Anna de Wind en Lieke Oude Wesselink uit VWO 4 de Waste Battle 2017 gewonnen. ,,We hebben goed naar onze leerlingen geluisterd. Steeds vaker kwam het idee om zonnepanelen op het dak te plaatsen naar voren. Dit idee hebben we aangepakt. Met het plaatsen van bijna 700 zonnepanelen wordt de CO2 uitstoot jaarlijks met 80.000 kg teruggebracht. Dit is een mooie stap om de groene vlag te halen”, vertelt Sixtus Haverkamp, rector bestuurder.

De RSG Magister Alvinus is bezig om binnen twee jaar een Eco-school te worden. Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000 deelnemende scholen in 68 landen. Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat.

Eind april 2018 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het plaatsen van 670 zonnepanelen door aannemer HST Energy uit Suwâld. Deze week zijn de laatste panelen geplaatst.

Vanaf volgende week zijn de zonnepanelen operationeel. Adviseur bij dit project is HIJ5 uit Nieuwleusen.