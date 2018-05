Nieuwe tankautospuit Sneek en Bakhuizen

In totaal negen Friese posten krijgen een nieuwe tankautospuit of nieuw redvoertuig overgedragen. Naast die van Sneek en Bakhuizen krijgen Marsum, Jubbega, Menaam, Scherpenzeel en Sint-Annaparochie een nieuwe tankautospuit. De posten Dokkum en Leeuwarden krijgen een nieuw redvoertuig.

De feestelijke overdracht vindt plaats bij de hoofdpost in Leeuwarden. Met de nieuwe voertuigen kunnen de posten weer jaren vooruit.

De tankautospuiten zijn de werkpaarden van de brandweer. Elke kazerne heeft er tenminste één paraat, waarmee een ploeg van zes of zeven brandweermensen uitrukt. Deze auto’s komen in actie bij brand, verkeersongevallen of andere noodsituaties. Een redvoertuig wordt ingezet voor het redden van personen op hoogte.