Het weer van Dirk: Koeler

We hebben vandaag te doen met een koeler weerbeeld vanwege een noordelijke wind die matig tot vrij krachtig is, op het Sneekermeer af en toe krachtig. De zon heeft vandaag concurrentie van wolken, maar ze laat zich zeer zeker zien. Neerslagkans is erg klein voor onze regio, dit is weggelegd voor het oosten en zuidoosten van Nederland. De temperatuur komt op een 17 graden uit in de stad.

Komende nacht opklaringen en daalt de temperatuur naar een 8 graden.

Morgen een matige tot (vrij) krachtige noord tot noordwestelijke wind, nog iets koeler met 15 graden als maximumtemperatuur. Wolken overheersen. Vrijdag wisselend bewolkt en een graadje warmer.

Dirk van der Meer