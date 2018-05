Emotionele zoektocht naar 21 opgepakte mannen

,,Het is veel meer dan een onderzoek geworden’’, zegt Peter van der Meeren, thuis aan zijn werktafel in Jutrijp, waar het boek over genoemd onderwerp vorm krijgt. ,,De emotionele waarde voor de nabestaanden van de opgepakte mannen is een motiverende factor geworden. Broers, zussen, kinderen en kleinkinderen verlenen allemaal graag hun medewerking en blijken te worden geraakt door de gesprekken.’’

,,Zij weten soms niet heel veel over wat hun broer, vader of opa die bewuste middag in 1944 heeft meegemaakt, maar voor het boek is dat niet eens het belangrijkste. Mijn rode draad is om de opgepakte mannen een gezicht te geven. Wie waren zij, wat is er van ze geworden? Als de nabestaanden daarover vertellen, komen emoties boven. Er worden eerlijke en mede daardoor boeiende portretten geschetst van mannen. Hun levens hebben door een ingrijpende gebeurtenis op jonge leeftijd soms dramatische wendingen genomen. Het waren zo op het eerste gezicht ‘gewone’ mannen, maar natuurlijk zijn zij voor hun naasten zeer belangrijk geweest. Dat te mogen opschrijven, is een voorrecht. Dankbaar werk. En weet je? In ieder mens zit een verhaal.’’

Peter van der Meeren (56) laat een mailtje zien. ,,Híer doe je het ook voor’’, zegt de sportjournalist van de Leeuwarder Courant, die eerder boeken schreef over onder meer de Sneekweek en de honderdjarige Regenboog-klasse. ,,Het is een immense klus, die bijna al mijn vrije tijd opslokt. Maar dat is het waard en reacties als deze geven energie.’’

De tekst van die mail (van een over zijn vader geïnterviewde man, die het verhaal ter inzage heeft gekregen) luidt: ‘Peter, wat heb je dit prachtig gemaakt. Het is al zolang geleden dat heit er niet meer is, ik denk daar nog vaak aan. Door jouw verhaal is het net alsof hij weer wat dichterbij is gekomen. Dat is mooi, dank je wel!’

Het is drie jaar geleden dat Peter van der Meeren met zichzelf de afspraak maakte een boek te gaan schrijven over de mannen die op 21 mei 1944 werden opgepakt op het LSC-veld in Sneek. ,,Het verhaal over de razzia, na de wedstrijd tussen de elftallen van district Noord en West, kende ik al uit mijn jeugd’’, vertelt hij. ,,Het maakte indruk, zeker de ‘spannende’ details die je erover hoorde. Mannen die zich hadden verstopt onder die mooie tribune of zelfs onder rokken van vrouwen… Een vriend van mijn vader was erbij, als lid van het Stedelijk Muziekkorps. Hij kon er aangrijpend over vertellen.’’ Van der Meeren werd in april 2015 diep geraakt door het gesprek met de inmiddels overleden Gesinus van Netten uit Hommerts. ,,Hij vertelde me over zijn halfbroer Willem Rienstra, die tijdens de razzia op het voetbalveld was opgepakt. Willem is in concentratiekamp Neuengamme beland en daar overleden. Een onschuldige melkhandelaar van 24 jaar, die gewoon op een zondagmiddag naar het voetbalveld fietste om Abe Lenstra en Kick Smit te zien spelen… Zijn lichaam is nooit teruggevonden, de familie heeft alleen zijn dasspeld en een stukje potlood teruggekregen. Toen ik dat hoorde, dacht ik: wie waren die andere mannen en hoe is het met hen gegaan?’’

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad