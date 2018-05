VC Sneek wil jongensvolleybal opkrikken

VC Sneek, dat zoals bekend al jaren op topniveau speelt met een damesteam in de eredivisie, heeft de clubs in de regio een brief geschreven: ,,Lopen jullie als vereniging ook tegen het feit aan, dat er te weinig jongens zijn om passende teams te vormen. Wij kampen net zoals vele kleinere volleybal verenigingen ook met dit probleem. Zo kunnen wij nog wel een A, B en- C jongens teams bieden, maar lopen daarbij wel tegen belangrijke niveau verschillen aan."



VC Sneek zegt het gezamenlijk belang vor ogen te hebben, als het gaat om de toekomst van het jongensvolleybal. Dit door volleybal op een juiste wijze aan te bieden zodat de jongens kunnen worden behouden en uit kunnen stromen naar het herenvolleybal. VC Sneek is in Sneek een wervingscampagne gestart voor het interesseren van jongens in volleybal.



Voor de toekomst ziet VC Sneek uitdagingen en kansen om elkaar als vereniging te ondersteunen. ,,Een samenwerking kan bijvoorbeeld worden aangegaan betreffende trainen en de daarbij behorende competitie. Het is namelijk goed mogelijk om de jongens naast hun huidige (mix) team, één keer in de week bij ons mee te laten trainen en ze op zaterdag een extra wedstrijd mee te laten spelen. Hiermee kunnen we ze misschien behouden voor onze mooie sport."

Om dit een impuls te geven heeft VC Sneek in samenwerking met de NEVOBO morgenavond vanaf 19.30 uur een inspiratiesessie georganiseerd , waarbij zichtbaar moet worden dat jongens naast gelijk gestemde spelers ook een totaal andere training nodig hebben.