Speciale editie Sterkste man fan Fryslân in IJlst

Voetbalvereniging IJVC, oud-IJlster Wout Zijlstra en stichting IJlst 750 slaan daartoe de handen ineen. 's Middags vanaf 14.00 uur zullen in het historische centrum van IJlst een aantal voormalig Sterkste mannen fan Fryslân onderling strijden om de eer. Deelnemers die op het moment van schrijven bekend zijn: Gorrit Visser en Gerrie Lagenveen uit IJlst, Wout Zijlstra uit Folsgare, Douwe Zijlstra uit Abbega en Alle Bergsma uit Woudsend.

Onderdelen zijn brandweerwagen trekken, boomstam tillen, gewicht heffen en gewicht hoog gooien. En dit alles met een historisch tintje! Rond het avonduur 18.00 uur gaat de 'officiële' wedstrijd verder bij de feesttent op het voetbalterrein. Deelnemers zijn in ieder geval Jan Wagenaar uit Scharnegoutum, Arno Louwsma uit Bitgum, Kelvin de Ruiter uit Surhuisterveen en Hans Kramer uit Sneek.

Onderdelen hier zijn vrachtwagen trekken, boomstam tillen, de timberwalk, de medley en stenen tillen. Scheidsrechter is Fokko de jong en speaker is Wout Zijlstra zelf. Zijklstra: ,,We zijn blij dat dit evenement dit jaar in IJlst gehouden kan worden, en al helemáál met een dergelijk regionaal en zelfs lokaal deelnemersveld."