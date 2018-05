Historische stucplafonds in pand Marktstraat 8

Súdwest-Fryslân wil 50.000 euro uittrekken voor de restauratie van twee historische stucplafonds in Sneek. De plafonds kwamen tevoorschijn tijdens sloopwerk in het pand aan de Marktstraat 8. Dit gebouw wordt verbouwd tot ‘ontmoetingscentrum’ en krijgt een belangrijke plek in de dienstverlening aan de inwoners.

,,Voor de sloop hadden we geen aanwijzingen dat er nog historisch materiaal in dit gebouw aanwezig was”, zegt wethouder Erik Faber. “De stucplafonds kwamen als een verrassing tevoorschijn achter de verlaagde plafonds op de bovenverdieping.”

Het gaat in beide gevallen om bijzonder rijk versierde plafonds, die gemaakt zijn in 1887 tijdens de verbouw van de voormalige woning van oud-burgemeester Jacob van Driessen van Sneek. Naast restauratie van de plafonds wil de gemeente een reeks aanvullende duurzame maatregelen nemen in zowel Marktstraat 8 als de panden op nummer 15, aan de andere kant van de straat.

,,In de overeenkomst met de aannemer voor de verbouw is vorig jaar uitgegaan van gemiddeld energielabel A”, zegt Faber. “Inmiddels reiken onze duurzame ambities een heel stuk verder. We streven naar energieneutrale gebouwen in 2030 en willen daar nu bij de centrale huisvesting al op anticiperen.”

De extra duurzame maatregelen zijn begroot op 650.000 euro. De gemeenteraad wordt in juni gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd geld uit te trekken voor verfraaiing van de gevel van Marktstraat 8.