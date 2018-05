Het weer van Dirk: Vandaag nog zonnig

Alvast een vooruitblik: Het Pinksterweekend ziet er qua weerbeeld niet slecht uit. De zon is er geregeld bij, de kans op een bui is klein en de temperatuur ligt rond de 20 graden op zondag en maandag.

Vandaag beleven we nog een zonnige en warme dag. De wind waait uit het noordoosten, later op de dag noord en is zwak tot matig. De temperatuur komt in de stad rond de 22 graden uit en het blijft deze dinsdag droog.

Komende nacht komen er al wat wolken over en de wind wordt noord tot noordwest. De temperatuur daalt naar een 11 graden.

Morgen stroomt er met de noordwest tot noordelijke wind koelere lucht naar onze regio. De wind wordt matig tot vrij krachtig en de temperatuur komt niet veel hoger meer uit dan 17 graden. Kans op een buitje is niet ondenkbaar. Donderdag wolkenvelden en nog iets koeler, 13 tot 15 graden. Vrijdag wordt het weer iets warmer.

Dirk van der Meer.