Vijf bands in Atrium Talent Night XL

Maar liefst vijf bands treden morgen vanaf 19.30 uur op tijdens een nieuwe editie van de Atrium Talent Nights. Het gratis evenement in Poppodium Bolwerk in Sneek, bedoeld om aanstormende bands een podium te bieden, is omgedoopt tot Atrium Talent Night XL. Elke band speelt ongeveer een half uur.

Old Izer bestaat uit wat oudere muzikanten uit Súdwest-Fryslân die elkaar hebben ontmoet bij het project On the Road to Rock Akte2, bedoeld om jongere en oudere muzikanten met elkaar te laten spelen. Old Izer wordt gecoacht door Wietze Koning, docent bij Kunstencentrum Atrium.

De frisse popband No Mercy uit Sneek speelt covers in allerlei stijlen, van modern tot dance classics. Vanavond staat een oude bekende op het podium: Nynke Gijssen neemt de leadzang voor haar rekening. In Control trakteert op een gevarieerd pop- en rockrepertoire. De formatie uit Heerenveen speelt nummers van onder meer John Mayer, Eagles en The Police. In Control heeft al de nodige podiumervaring. Zo stond de groep op Heechspanning.

Zeer uiteenlopende popsongs vormen de speellijst van No Rules uit Heerenveen. Zangeres Esmee wordt vergezeld door vier enthousiaste medemuzikanten. Hun muzikale reis neemt het publiek mee via de Counting Crows en Krystl naar Bob Marley.

Late Date is de nieuwste band van Kunstencentrum Atrium. De leden van deze Sneker groep hebben hun sporen in de muziek reeds verdiend. Ze zijn nog maar enkele repetities samen geweest, maar vinden het leuk om nu al de nodige dance classics te laten horen.

No Mercy, In Control, No Rules en Late Date worden gecoacht door Atrium-docent Hans Voerman.