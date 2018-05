Waterpoort stelt handhaving veilig

Voorafgaand aan de wedstrijd hamerde coach Ralph de Vries op een scherpe start. De vorige wedstrijd verloren de Snekers namelijk van Udiros door een slechte eerste helft. Toch namen de Groningse studenten van Parabool direct de leiding met 2-0. Daarna knokte de thuisploeg zich terug in de wedstrijd. Via doelpunten van Tialda Bakker en Martijn Barendsen nam De Waterpoort het initiatief in de wedstrijd. Bij rust was de stand 11-9 in het voordeel van de thuisploeg.

In de wat rommelige tweede helft gingen de beide ploegen gelijk op. Parabool startte weer sterk en maakte de 11-11. Net als in de eerste helft herpakte De Waterpoort zich en pakte de leiding via doelpunten van Marije Elderhorst en Tessa Remery: 17-13. Dat de belangen groot waren werd duidelijk toen beide coaches in het heetst van de strijd tegen een gele kaart aanliepen.

De Parabool toonde zich veerkrachtig en nam zelfs nog de leiding in de wedstrijd. Via een vrije bal van Frank Bruin, die even daarvoor was uitgevallen maar weer kon worden ingezet, werd de stand weer gelijk. Parabool reageerde direct: 21-20. Wissel Julia Wolthuizen schoot van afstand raak waardoor de stand weer gelijk werd. In de spannende laatste minuten kreeg De Waterpoort nog kansen op de overwinning, maar het bleef bij 21-21.