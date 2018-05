SWZ moet vrezen voor degradatieduels. De ploeg uit Sneek verloor vanmiddag het sleutelduel tegen het eveneens in de degradatiezone staande De Bataven met 0-1.

Dat betekent dat de tegenstander uit Gendt met nog twee duels voor de boeg een gaatje heeft geslagen van 3 punten ten opzichte van de ploeg uit Sneek die op de 14e en herkansersplaats staat. Ongunstig voor SWZ was de 3-1 overwinning van RKHVV, dat tot vandaag ook op 29 punten stond, op Heerenveen.

Het enige doelpunt aan de Molenkrite in Sneek viel een kwartier voor tijd. Maker was Rob Aarntzen. Daarvoor was Mats Bruining van de thuisploeg dicht bij de openingsgoal geweest.