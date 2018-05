Hoofdprijs handvol Snekers in 48ste Kleine Sneekweek

Rob Aukema uit Sneek zegevierde in de Olympiajol. In de klasse met 20 deelnemers legde de stuurman van de 566 de basis voor de eindzege in de eerste twee wedstrijden die hij won. Daarna werd de voorsprong geconsolideerd met een 7e plaats als aftrekbare slechtste resultaat.

Het Sneker koppel Erwin de Vries en fokkeniste Ilonka van der Zee pakte opnieuw een hoofdprijs in Schakel 2558. Twee dagzege's, een tweede en een derde plaats waren voldoende om hun stadgenoten Kim en Britt Abma naar de tweede plaats te verwijzen.

In de Flits A zegevierde het koppel Christiaan Pietersma en fokkeniste Ilse Bakker. Ze begonnen op Hemelvaartsdag in Flits 1006 met een zevende plaats. Dat bleek achteraf hun aftrekresultaat, want de volgende vier wedstrijden op rij werden knap gewonnen. Laurens Reiker uit Scharnegoutun won in de Flits C.

Paul Dijkstra uit Oppenhuizen zegevierde in de solo (17 boten). Hij won de tweede race van gisteren en vandaag. Jelmer Yntema uit Sneek en Timo Gruis waren de besten in de Vaurien, al bleven Tim Spek en Jildert Kuperus uit Gauw hun op de spiegel zitten.

Harry Amsterdam schreef na het Houtevenent ook de Kleine Sneekweek op zijn naam in Regenboog 141. Met Roelof de Vries en Steyn van Driessel won hij drie van de 5 races in het veld van 13 Regenbogen. In de Pampus kon het na gister al niet meer mis voor Jeroen de Groot, de jachtbouwer uit Foxhol die voor deze gelegenheid in de 1 zeilde met Marlies Oost. Gert Pauli uit Sneek werd in de eindrangschikking tweede. Zijn plaatsgenoten Klaas Jasper en Steven van der Zee 4e en 5e.

Van de geplande zes races kon er eentje, vrijdag, vanwege stil weer, niet worden gevaren.