Sneker Pan bij beste tien Lemmer Ahoy

De Sneker Pan staat na twee dagen Lemmer Ahoy in het klassement op de tiende plaats.

Onder leiding van beginnend schipper Jappie Visser finishte het skûtsje van Sneek op Hemelvaartsdag als elfde in een wedstrijdveld van 26 SKS- en IFKS-skûtsjes. Gisteren kwamen de Snekers als 13e binnen.

Verrassende leider is Johannes Meeter met het Huizumer skûtsjes. Hij won de openingsrace donderdag en kwam gisteren als vierde binnen. Tweede in het tussenklassement is de Waaksdom met Ulbe Zwaga uit Joure.

De SKS-skûtsjes van Heerenveen, Grou en Lemmer staan respectievelijk 7, 8 en 9. Vandaag is de slotrace in de baai van Lemmer.