Sfeervol slotconcert sluit bruisend Watergate af

Muziekspektakel At the Watergate is gisteravond in Sneek afgesloten met een sfeervol slotconcert voor de circa 6.000 jongeren uit de twintig deelnemende Europese landen.

Op het Martiniplein, het hart van het driedaagse festival, werden zij 's avonds getrakteerd op een gezamenlijk optreden van drie culturele iconen uit Súdwest-Fryslân: de Bogerman Bigband, het Frysk Jeugd Orkest en MUZT Musicalopleiding. Tienduizenden bezoekers genoten tijdens het festival bij zestig podia in Sneek en omliggende plaatsen van 1.000 optredens. At the Watergate was georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek.

Het twee uur durende slotconcert van At the Watergate, ofwel de dertiende editie van het European Youth Music Festival (EYMF), werd om 20.30 uur geopend met de festivaltune. Daarna kwam een groot aantal bekende popnummers, waaronder 'YMCA' en 'Thriller', en hits uit MUZT-musicals voorbij. Toepasselijk werd afgesloten met 'I've got the music in me'.

,,Wat was dit een geweldig festival", zei EMU-president Philippe Dalarun in zijn korte speech. De European Music School Union (EMU) is de geestelijk vader van het EYMF. ,,Mijn complimenten aan de organisatie." Dalarun richtte zich vervolgens tot de duizenden jongeren: ,,Bedankt voor alle fantastische concerten. Geweldig om jullie hier te zien genieten tijdens het spelen en zingen. Muziek haalt het beste in ons naar boven!" Op het einde van het concert droeg Lieuwe Toren, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en festivaldirecteur van At the Watergate, de EYMF-fakkel over aan Sofia, Bulgarije dat de volgende editie van het festival organiseert.

Met de sluitingsceremonie werd At the Watergate, het meest internationale project van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa, in stijl afgesloten. De gehele week hing er in Sneek een ware festivalsfeer. Nadat het regionale talent van maandag tot woensdag van zich had laten horen op het pre-festival Open the Gate-festival werd At the Watergate woensdagavond met een swingend openingsconcert nabij de Waterpoort op gang geblazen. Vervolgens was het tijd voor de gasten uit Spanje, Italië, Finland, Slowakije, Zwitserland, Polen, Zweden en de andere Europese landen om hun talenten te tonen.

Bij de podia in de binnenstad van Sneek - waaronder locaties van ouderenzorgorganisatie van Patyna - en bij de satellietpodia in Bolsward, IJlst, Workum, Sandfirden/Westhem, Makkum, Woudsend, Heeg en Koudum was het donderdag en vrijdag van 11.00 tot 23.00 uur druk. De organisatie schat in dat 55.000 mensen het festival in Sneek hebben bezocht.

Er stond veel klassiek op het programma, maar ook pop, jazz, folk en andere muziekgenres en dans waren onder de 200 groepen goed vertegenwoordigd. Bij perfect festivalweer trad zo een mengelmoes op van orkesten, koren ensembles, bigbands en andere groepen. Op elke straathoek klonk muziek; van een kantklossend koortje in traditionele Tsjechische klederdracht tot een symfonieorkest met tientallen muzikanten strak in het pak. Elke groep trad meerdere keren op, in Sneek én op een satellietpodium. Zij werden per touringcars naar de locaties gebracht.

De afwisseling maakte At the Watergate verrassend en verfrissend. De groepen konden bij de podia rekenen op een enthousiaste aankondiging door prachtig uitgedoste Parademakers, allen leerlingen van MUZT Musicalopleiding uit Sneek. De vaardigheid van de jonge muzikanten werd beloond met een applaus vanuit het publiek, dat zich veelvuldig liet verleiden tot een dansje.

Naast de vele concerten werd door de jongeren overal spontaan muziek gemaakt. Zoals in parken, op terrasjes, in winkels en bij FoodPlaza, de voormalige veemarkthal van Sneek waar het ontbijt, lunch en avondeten werden geserveerd (17.000 maaltijden per dag). Of tijdens de uitstapjes in de gemeente die tussen de optreden werden gemaakt. Ook bij scholengemeenschappen De Diken, csg Bogerman, RSG Magister Alvinus en RSG Malta - voor de gelegenheid omgetoverd tot hostels - zorgde muziek als universele taal voor een gemoedelijke sfeer. Dit leidde ertoe dat groepen uit verschillende landen samen gelegenheidsoptredens gaven en elkaar regelmatig hielpen bij optredens, bijvoorbeeld door het uitlenen van instrumenten.

Katalysator voor muziekonderwijs

Cultuur Kwartier Sneek en Rabobank, een van de hoofdsponsors, zijn ervan overtuigd dat At the Watergate een katalysator zal zijn voor de cultuurbeleving in de gemeente Súdwest-Fryslân en de aandacht voor muziek in het reguliere onderwijs zal vergroten. Om dit te stimuleren is een instrumentenfonds in het leven geroepen, waar scholen gebruik van kunnen maken. Mogelijk krijgt At the Watergate ook jaarlijks een kleinschaliger vervolg: een festival of concours voor kinderen die op school muziekles krijgen. Voorafgaand aan At the Watergate is op woensdag tijdens een congres van de EMU in Theater Sneek door prominenten binnen het cultuuronderwijs in Friesland een intentieverklaring ondertekend voor het programma Méér Muziek in de Klas met allerlei initiatieven om muziek op school te stimuleren.

Lieuwe Toren (festivaldirecteur): ,,We hebben tijdens At the Watergate een prachtige doorsnee gezien van musicerend Europa en gehoord dat het niveau ontzettend hoog ligt. De voorbereiding was een enorme logistieke operatie en mijn complimenten aan iedereen die heeft meegeholpen. Ik ben zeer trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Uiteindelijk heeft de muziek voor zich gesproken. Het was ook prachtig om te zien hoe de jongeren uit al die landen met elkaar omgingen en overal samen muziek maakten. At the Watergate heeft veel positieve energie losgemaakt, zeker ook bij de bezoekers die het festival bijzonder hoog hebben gewaardeerd. Ik hoor van alle kanten dat men heeft genoten."

,,Daarmee past At the Watergate perfect bij de doelen van Leeuwarden-Fryslân 2018 en de mienskip-gedachte. Op allerlei manieren zijn er contacten gelegd; zoals tussen landen, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers en de podia in de verschillende plaatsen. At the Watergate heeft andermaal aangetoond dat muziek verbindt en tevens een streep gezet onder de organisatiekracht, ambitie en het gezonde culturele klimaat van Súdwest-Fryslân.”

Foto's Jan Douwe Gorter