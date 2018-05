Marrit Jasper met Nederlands team naar Rusland

Marrit Jasper uit Sneek is opgenomen in de definitieve Oranje-selectie voor de Volleyball Nations League. Zus Hester (16), haar naam zat wel bij de voorselectie, is afgevallen.

Bondscoach Jamie Morrison maakte deze week zijn selectie bekend. De 22-jarige Marrit Jasper, ze speelde de laatste jaren in clubverband in Duitsland, zit er weer bij. Haar bij VC Sneek jongere zus Hester (16), vaste klant in de Jeugd Oranjeteams, is afgevallen.

Marrit Jasper, die vorig jaar debuteerde in Oranje, reist voor de Nations League af naar het Russische Jekaterinenburg. Daar speeet het Nederlands team vanaf dinsdag tegen Thailand, Argentinië en Rusland. Daarna volgt van 29 september tot en met 20 oktober het WK in Japan.