Hoogend heeft ‘Koemarktbrug’

De naam is gisteren bekend gemaakt door wethouder Gea Wielinga. Ze de vijf bedenkers van de naam in het zonnetje. De naam ‘Koemarktbrug’ verwijst naar de koeienmarkt die vroeger op deze plek was.

In de volksmond hebben de meeste bruggen zoals deze in de binnenstad van Sneek al een naam, maar nu zijn de brugnamen ook officieel vastgelegd en opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Daarom schreef de commissie Naamgeving in maart van dit jaar een prijsvraag uit. Vele inwoners dachten mee en droegen leuke suggesties aan. De commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen van onder meer onze straten, gebouwen en bruggen. De commissie bestaat uit inwoners, medewerkers en een wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân.