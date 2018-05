Het weer van Dirk: Zon en wolken

Gistermiddag verliep toch niet geheel droog, door onstabiliteit werd er nog een plensbui uitgeperst rond de klok van half vijf. Vandaag blijft het droog, het zonnetje is er geregeld bij en de temperatuur boekt bij een meest zwakke zuidoostelijke wind winst. Ze komt in de stad op een 18 graden uit.

Komende nacht wolken en daalt de temperatuur naar een 11 graden.

Morgen heeft de zon last van hoge bewolking, desondanks wordt het een warme dag bij een temperatuur die rond 21 graden in de stad uitkomt. Kans op een bui is klein, maar sluit deze later op de dag niet helemaal uit. Wind waait uit het zuidoosten, zwak tot matig.

Zondag dringt koelere lucht vanuit het westen op. Het is nog even de vraag hoe snel dit gaat lukken. De weermodellen verschillen daar nog al in. Mocht het enige vertraging hebben, dan zien we in de morgen de zon nog en wordt het bij een oostelijke wind nog aardig warm.

Later volgt buiige regen en wordt het flink koeler. Mocht de vertraging er niet zijn, dan verloopt de gehele dag regenachtig en koel bij een noordwestelijke wind. Maandag verbetert het weer zich weer en blijft het tot woensdag droog volgens de laatste weermodellen.

Dirk van der Meer