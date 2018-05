Eerste reeks huurwoningen op blauwe flatterrein

De eerste reeks in de serie van 33 energiezuinige huurwoningen op de plaats van de voormalige blauwe flat aan Furmerusstraat in Sneek krijgt gestalte.

Alle energieneutrale woningen die in opdracht van woningcorporatie Accolade worden gebouwd door VDM krijgen drie slaapkamers, vloerverwarming, een tweede toilet op de verdieping en een berging.

De woningen zijn zoals dat heet NOM-ready. Dit houdt in dat ze in de toekomst eenvoudig 'Nul-op-de-meter' (NOM) gemaakt kunnen worden. Een NOM-woning wekt evenveel energie op, dan dat deze verbruikt. De energierekening kan dan uitkomen op nul. Dit past bij de doelstelling van Accolade. De woningcorporatie wil in 2040 een woningbezit dat energieneutraal is.