Opening At The Watergate druk bezocht

De opening van At The Watergate gisteravond in Sneek trok enkele duizenden bezoekers. Gedurende het concert kwamen er verschillende muzieksoorten voorbij.

Het festijn werd geopend door alle jongeren die voor At The Watergate naar Sneek zijn gekomen. Zij vormden een stoet richting het podium waar vlaggen van de deelnemende landen werden getoond.

Oud-Sneker Harmen Cnossen dirigeerde het Noordelijk Orkest Collectief, een combinatie van de KamerFilharmonie der Aa en verschillende muziekscholen, door een gemengd repertoire van opera, Sjostakovitsj en Moessorgski. Het concert werd bekeken vanaf de overvolle kaden en vanaf een tamelijk bescheiden aantal bootjes in de Kolk.

Het publiek werd getrakteerd op een gevarieerd repertoire. Na de officiële festivaltune van At the Watergate, uitgevoerd door zangers en dansers van MUZT, volgden afwisselend klassiek en populair werk, onder andere Danse Macabre, Stride La Vampa, Viva La Vida van Coldplay, Somebody to Love van Queen en Europe met Final Countdown. Ook werd filmmuziek uit onder meer James Bond en Pirates of the Caribbean gespeeld. Tijdens het afsluitende Grande Port Kiev waren videoprojecties te zien op de Waterpoort en werd midden op het water confetti afgeschoten.



Met het orkest traden diverse solisten op: Enzo Kok, Erica Yong, de 10-jarige Ripley Looye, Marvin Kneefel en Margriet van Reisen.

Uitvoerend producent Margus Spekker keek terug op een geslaagde opening: ,,Toen we anderhalf jaar geleden met de voorbereidingen begonnen, was het uitgangspunt om alle deelnemers een onvergetelijke entree te geven. Voor de duizenden muzikanten zou de opening hét moment worden dat ze allemaal bij elkaar zijn; vanaf vandaag waaien ze uit over de tientallen podia. Door de opkomst in Olympische stijl in een arena-achtige setting hebben zij echt het gevoel gehad dat ze ook onderdeel waren van een fantastisch spektakel, zonder dat ze op hun instrument hoefden te spelen. Daarnaast wilden wij graag de lokale samenleving betrekken. Zo hebben Advendo en MUZT Musicalopleiding een prominente rol gekregen. Alle aanwezigen hebben samen iets unieks beleefd.”



Vandaag en morgen gaat het festival verder op verschillende podia. Zowel in Sneek, het kloppend hart van het festival, als op andere plekken in Súdwest-Fryslân.

At The Watergate is de roepnaam van de Sneker editie van het European Youth Music Festival, dat ongeveer elke twee jaar in weer een andere Europese stad wordt gehouden. Zo'n 6000 jonge musici uit heel Europa geven zo’n 1000 concerten op 30 podia.

Foto's zijn van Jan Douwe Gorter en (vanuit het Kaaspakhuis) Rob Peters.