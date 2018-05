Het weer van Dirk: Eerst buiige regen

Na dagen met strakblauwe luchten, is het deze Hemelvaartsdag totaal anders gesteld met het weerbeeld. Vanmorgen hebben we eerst met buiige regen te doen en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Vanmiddag wordt het droog met later nog wat opklaringen. De temperatuur boekt dan nog een graadje winst. De wind west tot noordwest en wordt vanmiddag matig.

Komende nacht klaart het verder op en koelt het flink af. De temperatuur daalt naar een 6 graden.

Morgen ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Het zonnetje is er weer bij en de temperatuur boekt weer wat winst. Bij een naar zuidoost draaiende wind zien we de temperatuur op een 17 graden uitkomen.

Het weekend is wat een tweedeling met het weer. Op zaterdag is er nog ruimte voor de zon, ook vallen er enkele buien. Met 20 graden is het warm voor de tijd van het jaar, beetje broeierig weertje. De wind waait op die dag uit het zuidoosten. Zondag is een ander verhaal. Koelere lucht dringt weer vanuit het westen op en stagneert ergens boven het oosten van het land. Wij zitten aan de verkeerde kant, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan 15 graden. Verder valt er buiige regen bij een noordwestelijke wind.

Dirk van der Meer