Romantiek en sieraden met Zuiderduin en Elias

Saskia Zuiderduin (1951) is veelzijdig kunstenares. Zij omschrijft zichzelf als edelsmid, professioneel beeldend kunstenaar, vormgever, ontwerper en uitvoerder van sieraden en voorwerpen. De kunstenares woont en werkt in Ruigahuizen. Zij genoot haar opleiding aan de vakschool in Schoonhoven, waar zij haar diploma behaalde in 1972. Haar leraren waren Ab Wouters, Cor Mandjes en Ton Postma. Vele prijzen vielen Saskia ten deel, waaronder een bekroning op het Nationaal Diamant concours en de Vredeman de Vries Prijs.

Exposeren in Sneek voelt voor de kunstenares als een thuiswedstrijd. ,,Sneek is mijn thuis, ik vind het ontzettend leuk om er te exposeren. Ik waardeer het dan ook zeer om een uitnodiging te hebben gekregen van Redmer en Peter Bax. PROJECT11 is een prachtige bundeling van veel kunstenaarservaring in Friesland. Ook het bijeenbrengen van diversiteit in de technieken spreekt mij aan. Als laatste is het natuurlijk ook fijn dat er weer zoveel belangstelling ontstaat voor de beeldende kunst in onze omgeving, niet als laatste vanwege het culturele jaar LF2018. Dit brengt energie”, zegt Zuiderduin.

