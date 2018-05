’Feilich sile, gjin domme dingen dwaan, leare en mei syn allen wille ha’

’Feilich sile, gjin domme dingen dwaan, leare en foaral mei syn allen in soad wille meitsje.’ Dat is in vogelvlucht de insteek van Jappie Visser in zijn debuutseizoen als schipper van de Sneker Pan. Van de realistische Stichting de Sneker Pan krijgt de ex-fokkenist daar tijd voor. Zoals zijn vader die uitgroeide tot negenvoudig kampioen dat ook kreeg.

Vanwege de late vorstinval in maart werd het geduld van de nieuwe roerganger op het Sneker skûtsje nog danig op de proef gesteld. ,,Dat hat ús trije wiken tarieding koste. Spitich”, zegt de nieuwe schipper van de Sneker Pan. Met een half vernieuwd team waarin tot zijn vreugde wel een paar ervaren jongens zijn gebleven, moest hij voor de eerste trainingssessies wachten tot bijna in april.

Na zo’n zondagse trainingstocht, met van 9.00 tot circa 15.00 uur besprekingen, trainingsvormen in alle soorten en maten op het water, middagpauze en nabespreking, ligt de Sneker Pan op zijn vaste, beschermde plekje voor de wal aan de Oude Oppenhuizerweg. Het weer is ‘s zomers. Het water klotst onophoudelijk tussen de groene romp en de kade.

De Houkesloot heeft wel wat weg van de Oosterdijk op zaterdagmiddag. Jappie Visser, zittend op een bankje naast het skûtsje, kan wel aan de gang blijven met het groeten van passerende varensgasten. ,,Dit is Snits hè; it wetter op”, glimlacht de 32-jarige zoon van Douwe en Hetty Visser die zich terugtrekken in Pampus 340.

De nieuwe roerganger van het Sneker skûtsje woont in tegenstelling tot de meeste van zijn kameraden niet in Sneek. Hij is een paar jaar terug samen met echtgenote Wiepkje en hun twee jongens Douwe (7) en Pieter (4) vanuit de huurwoning in Scharsterbrug neergestreken in een koopwoning in ‘silersdoarp’ Langweer. Hij was de beoogde opvolger op het binnenvaartschip van zijn ouders. Door verschillende oorzaken viel dat plan in het water. ,,Dat hat in hiel dreech beslút west, want it soe oars. Ik woe op in eigen skip farre, mar troch omstannichheden is dat net troch gien. Mar achterôf bin ik der wol bliid mei.”

